الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول بين هيئة الدواء و«القومية للبريد» لتعزيز الاستفادة العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية للبريد، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين.

وقع البروتوكول الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية.

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جانب من اللقاء

ويشمل البروتوكول تطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج عبر البريد المصري، وكذلك توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المختلفة وضرورة تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئتين في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع حرص الهيئة على زيادة نشر التوعية الدوائية بين الجمهور من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

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جانب من اللقاء

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية التي يقدمها للعملاء بما يضمن تقديم خدمات متميزة لهم، مشيرًا الى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم في توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمتطلبات السوق المصري.

الدواء المصرية تعزيز الاستفادة خدمات المناطق البريدية للشحنات الطبية الواردة البريد المصري نشر التوعية الدوائية

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