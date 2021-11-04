الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» توضح حكم جمع عظام الموتى عند امتلاء القبور

المقابر
المقابر

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر البث المباشر يقول ما حكم جمع عظام الموتى ووضعها في قبر واحد؟

من جانبه، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمع عظام الموتى الرجال والنساء لتوسيع القبر لدفن أشخاص آخرين «حرام شرًعا» لأن فيه إهانة للموتى، والمقبرة ضافت على من فيها، يكون هناك طبقة من الرمل نضعها على العظام  بحيث تستغرقهم، فيكون هناك مقبرة جديدة صالحة للدفن ويدفن الموتى.

هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟

بينما نشرت دار الإفتاء فتوى آخرى عن وضع أكثر من ميت في مقبرة واحدة، قائلة: «الأصل إفراد الميت بالدفن في القبر، وفي حال امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت في العين الواحدة، إلا في حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها، فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو خلاف الأصل، ويجوز حينئذ جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في عين واحدة، مع مراعاة الفصل بينهم بحاجزٍ ما أمكن ولو بشبر من تراب».

طريقة التواصل مع دار الإفتاء هل يجوز وضع أكثر من ميت في العين الواحدة حكم جمع عظام الموتى ووضعها في قبر واحد دار الافتاء المصرية الرجال والنساء القبر

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وائل لطفي

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