زهرة «الجثث» النادرة ذات الرائحة الكريهة تجذب الآلاف في كاليفورنيا

سلطت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية، الضوء على عادة غريبة لسكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن سكان الولاية يندفعون في هذا الوقت من العام لرؤية "نبات الجثث" النادرة التي تزهر لمدة 48 ساعة فقط.

وتابعت أنه بدأ ازدهار النبات، الذي تنبعث منه رائحة كريهة تشبه اللحم المتعفن، يوم الأحد وسرعان ما جذب الزوار إلى حديقة نباتية.

وأضافت أن هذا النبات عبارة عن زهرة سومطرة عملاقة ذات رائحة كريهة للغاية أقرب لرائحة الجثث المتعفنة لذلك لقبها العلماء بنبات الجثة.

وأشارت إلى أنه رغم رائحتها الكريهة إلا أنها تجتذب حشودًا ضخمة إلى حديقة نباتية في جنوب كاليفورنيا.

وأوضحت أن الزهرة بدأت في الازدهار بعد ظهر يوم الأحد في حدائق سان دييجو النباتية في إنسينيتاس. وبحلول صباح يوم الاثنين، بيعت تذاكر الدخول في الوقت المحدد، وزار أكثر من 5 آلاف شخص الحديقة بحلول مساء الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة ان نبتة نبات الجثة تدوم لمدة 48 ساعة فقط وخلال ذروتها ، تنبعث من الزهرة رائحة كريهة تشبه اللحم المتعفن لجذب خنافس الجيف وذبابة اللحم التي تساعد في عملية التلقيح.

وقال جون كونورز، مدير البستنة هناك، إن تعويذة الجثة المتعفنة للزهرة المتفتحة في حدائق سان دييجو النباتية كانت كثيفة للغاية "يمكنك قطعها بسكين".

وتعد زهرة الجثة نادرة للغاية، حيث يتبقى أقل من 1000 في البرية ، وفقًا للحديقة النباتية الأمريكية، ويمكن أن يصل طولها إلى 12 قدمًا وتستغرق حوالي عقد من الزمان لتزدهر.

وفي وقت سابق من هذا العام، توافد أكثر من ألف شخص على محطة وقود مهجورة في مقاطعة ألاميدا في منطقة خليج سان فرانسيسكو للحصول على نفحة من زهرة جثة أخرى.

وتنمو في كاليفورنيا العديد من النباتات النادرة كما أن بها غابات تحتوي على أقدم وأكبر أشجار في العالم.