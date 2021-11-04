قبل افتتاحها.. جهود محافظة القاهرة لتحويل قرية الفواخير لمزار عالمي

يشهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فعاليات افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط، بنطاق حي مصر القديمة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك يوم السبت المقبل.

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، من أعمالها التطويرية الخاصة بتطوير قرية الفواتير وجعلها مزارا سياحيا عالميا نظرا لما تحويه المهنة التراثية من هوية مصرية خالصة.

وتستعرض "الدستور" في نقاط سريعة أبرز ما تقدمه محافظة القاهرة لإنجاح المهنة التراثية.

- دعم وتقنيين الحرف الاصيلة صناعة الفخار والخزف.

- النهوض بالحرفة والتسويق لمنتجاتها.

- وضعها على خريطة المزارات السياحية وبرامج التسويق الإلكترونى.

- خطة تسويق منتجات القرية.

- اقامة مهرجان كبير باجواء احتفالية داخل القرية لعرض منتجاتها بمشاركة ساقية الصاوى وبعض المؤسسات المجتمعية.

- تطوير القرية من أعمال الإنارة و وتركيب أشكال جمالية لها تعطي مظهرا راقيا.



- تركيب الديكورات المزخرفة داخل الأشجار والنخيل لإضفاء مظاهر احتفالية وأجواء تعبر عن التجمع الفني داخل القرية.

- استكمال أعمال الدهانات لواجهات الفواخير.

- تكثيف أعمال النظافة بكل أرجاء القرية إلى جانب التنسيق مع جميع الجهات الأخرى بشأن برنامج الاحتفال وفقراته ليخرج المهرجان بتحقيق الهدف الذي اعد من اجله التسويق وتشجيع المواطنين على الإقبال الدائم على القرية.

كان أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار تقديم كل سبل الدعم لانتشار وتسويق منتجات قرية الفواخير الى أنحاء الجمهورية كمرحلة اولى ثم توصيلها لأنحاء العالم فيما بعد.