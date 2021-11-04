السعودية والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الدنماركية في مجلس الشورى برئاسة هزاع بن بكر القحطاني، اليوم الخميس، مع سفير الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، رحب رئيس اللجنة بسفير مملكة الدنمارك، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المستمر بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مستعرضين أوجه هذه العلاقات فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد السفير الدنماركي أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة ودورها في مجال الحفاظ على البيئة والطبيعة وحماية الأرض.

وعلى صعيد اخر.. أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مواصلة المملكة العربية السعودية، التزامها ودورها كشريك أساسي للأمم المتحدة في مجال تعزيز وحفظ السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المعلمي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، وبناء السلام روزماري دي كارلو، في نيويورك.

وبحث الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - عددًا من القضايا الراهنة على الساحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وعلى جانب آخر، ترأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، بصفته رئيسا لمجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة المعنية بأقلية الروهينجا، الخميس، في مقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، اجتماع السفراء أعضاء مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بأقلية الروهينجا مع رئيس آلية التحقيق المستقلة في ميانمار المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس كومجيان.

وجرى خلال اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- مناقشة سبل دعم جهود اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار، هذا إلى جانب اتفاق جميع الدول المشاركة على أهمية جلب الجناة للعدالة، مع التأكيد على ضرورة دعم لجنة التحقيق ومتطلباتها في لجنة الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء المجموعة المشاركون، ضرورة حماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة، وتم الاتفاق على توجيه دعوة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، إلى دعم آلية اللجنة المستقلة للتحقيق في ميانمار والتعاون لتنفيذها.