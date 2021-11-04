وزيرة بريطانية تحث العالم على اتباع خطى المملكة فى مكافحة تغير المناخ

حثت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، تيريز كوفي، قادة العالم على اتباع خطى المملكة المتحدة الرائدة في مكافحة تغير المناخ ، خلال محادثات أجرتها على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا في جلاسكو باسكتلندا.

وأوضحت كوفي كيف تقود المملكة المتحدة العالم في حشد مليارات الجنيهات من تمويل المناخ، لا سيما من خلال صناديق المعاشات التقاعدية ، للمساعدة في دفع المملكة المتحدة نحو صافي انبعاثات صفري.

كما تحدثت الوزيرة عن التقدم الذي تحرزه المملكة المتحدة في وضع الأجندة الخاصة بالقطاع المالي ، خلال المناقشات مع نظرائها الدوليين، وبعض الموائد المستديرة على هامش المؤتمر، حسب الموقع الرسمي لمؤتمر (كوب 26).

وأكدت كوفي أن (كوب 26) يجب أن يشكل لحظة حاسمة بالنسبة للعالم لكي يتعامل مع تغير المناخ .. وقالت: "يمكن أن تكون معاشاتنا التقاعدية قوة عظمى توفر الازدهار للناس والكوكب في سباقنا إلى صافي الصفر، وباتباع خطانا، آمل بصدق أن يتمكن الآخرون حول العالم من إطلاق قوة مماثلة ودفع عالمنا إلى صافي الصفر".

وعلى صعيد آخر.. أكد سياسيون أفارقة بارزون خلال مشاركتهم في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 26» في حدث شاركت في تنظيمه صحيفة الإندبندنت البريطانية، إنه لا يمكن الفوز في المعركة ضد تغير المناخ إلا إذا تمت حماية المناظر الطبيعية الإفريقية الغنية بالكربون للأجيال القادمة.

وعقد هذه الجلسة على هامش قمة جلاسكو، اللورد ليبيديف المساهم في صحيفة الإندبندنت، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبحث الساسة الأفارقة بمن فيهم وزير التغير المناخي في الجابون، ووزيرا البيئة في أوغندا ورواندا، الكيفية التي يجب أن تكون بها حماية المناظر الطبيعية الغنية بالكربون في إفريقيا في صميم وقلب مكافحة المناخ العالمي وعلى نحو يعمل لصالح شعب أفريقيا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى أن وقف التصحر لا سيما في الغابات الاستوائية الغنية بالكربون، برز كقضية رئيسية خلال قمة "كوب 26".

ووقع أكثر من 110 من القادة تمثل بلادهم 85% من غابات الكوكب، إعلانا يلتزمون فيه بوقف وإلغاء التصحر بحلول عام 2030.