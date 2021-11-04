«السكة العوجة».. غادة عبد الرازق تتعاقد على مسلسل رمضانى لموسم 2022

تعاقدت الفنانة غادة عبد الرازق على مسلسلها الرمضاني الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2022.

وعلمت «الدستور» من مصدر داخل الشركة المنتجة أن غادة عبد الرازق عقدت عدة جلسات عمل مع مسؤولي الشركة المنتجة مؤخرًا للاتفاق على تفاصيل مسلسلها الرمضاني والمسلسل يحمل اسما مؤقتا بعنوان «السكة العوجة» وينتمى العمل إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية والمسلسل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد اسامة.

وتنتظر غادة عبد الرازق انتهاء الكاتب حسان دهشان من كتابة الحلقات الأولى من العمل لرسم ملامح الشخصية التى تلعبها وترشيح الأبطال المشاركين .

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “لحم غزال” الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على شبكة قنوات MBC .