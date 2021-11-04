«العلوم الصحية» تبحث مع قيادات الأزهر سبل تكليف الخريجين بوزارة الصحة

التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، عدد من قيادات جامعة الأزهر، والمعنيين بالدراسة الخاصة بالمعاهد التابعة التي تضم طلبة يدرسون في المجالات ذات الصلة، وتخرج حاصلين على مؤهلات، تطابق المعاهد الفنية الصحية، وذلك لبحث كيفية التواصل مع وزارة الصحة، وتطبيق تكليف وإعادة تكليف الخريجين من المعاهد الفنية المذكورة التابعة للأزهر، وخاصة أن هناك اثنان منهم كان يتم تكليفهم فعليا منذ إنشائهم في عام 2008، وحتى غلقهم لظروف مالية في عام 2016، ولكن لم يتم إعادة تكليفهم مرة أخرى بعد إعادة فتحهما في 2019، إضافة إلى إدخال المعهد الثالث ضمن منظومة التكليف.

وحضر على رأس مسئولي الأزهر، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العميد السابق لكلية العلوم جامعة الأزهر، بحضور مسئولة الامتياز بالمعهد الفني الصحي، والدكتور سيد بكري عميد كلية علوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكذلك عمداء كليتي علوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وعلوم أسيوط، ونوابهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحي.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن اللقاء ناقش وضع طلاب الامتياز فيما يتعلق بالتدريب 6 أشهر للمعهدين الفنيين للمختبرات، والتحاليل البيولوجية، والنظم والمعلومات، "وهي قائمة فعلا"، وكذلك معهد فني إعداد قواعد البيانات "غير مطبق به نظام الامتياز"، ولكن جامعة الأزهر بصدد تطبيق تدريب الـ 6 أشهر فيه، حيث أنه أصبح يضاهي شعبة التسجيل الطبي والإحصاء بالمعاهد الفنية الصحية، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على مناهجه، ومطابقتها، ومراجعة المعادلة بين المعاهد الفنية الصحية ومعاهد مختبرات التحاليل البيولوجية، والنظم المعلوماتية المشتركة.

ثم دارت مناقشة خلال اللقاء، حول المخاطبة التي وجهها الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إلى وزيرة الصحة والسكان، في 25 أكتوبر الماضي، وتفيد بضرورة تدريب هؤلاء الطلاب داخل مستشفيات جمهورية مصر العربية، مثل نظرائهم بالمعاهد الفنية الصحية، والحصول على 6 أشهر تدريب طبقا لائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 704، وقرار المجلس الأعلى للأزهر والمعتمد من شيخ الأزهر تحت رقم 52 لسنة 2021، والذي يشترط على الطلاب الحصول على الامتياز "التدريب 6 شهور"، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، تمهيدا لإدراجهم ضمن خطة التكليف من قبل الوزارة، إذا توافرت أماكن يجب أن يكلفوا عليها.

وقالت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن اللقاء ناقش مقترحا هاما من الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لجعل الحاصلين على النظم والمعلومات هم نواه للبرمجة و"التحول الرقمي" داخل جامعة الأزهر، مؤكدا على أن الحكومة بحاجة إلى هؤلاء الخريجين فعليا في سوق العمل.

وخلص النقاش إلى اتفاق الجميع على قضاء الخريجين 6 أشهر تدريب، ومخاطبة وزارة الصحة لتوفير الأماكن قرب محال السكن أو المستشفيات العامة بكافة المحافظات، شأن ما يحدث مع المعاهد الفنية الصحية.

وأكد محمد كرم، أمين عام نقابة العلوم الصحية بالقاهرة، منسق النقابة لمعاهد المختبرات بجامعة الأزهر، أن المعاهد الثلاث المذكورة تعمل تحت مظلة كلية العلوم بنين بالقاهرة، وأعيد فتحها مرة أخرى وإدراجها في التنسيق عام 2020، وتقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 93%، ولكن انخفض المجموع شأن باقي المعاهد والكليات العام الجاري ليقبل من 84% فقط، وكان خريجي معهدي المختبرات، والتحاليل البيولوجيه فقط من يتم تكليفهم من الدفعات القديمه حتى ٢٠١٦، لمطابقة مناهجهما مع الشعب المثيلة لهم داخل المعاهد الفنية الصحية، وصدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات بمساواتهم مع أقرانهم، أما معهد قواعد البيانات فلم يتم تكليف أي خريج منه، بسبب أن المواد غير مطابقة، ولكن بعد إزالة العائق، يتم التنسيق الأن لإدراجهم في التكليف.

مشيرا إلى أن النقابة تعمل يدا بيد مع إدارة جامعة الأزهر، من أجل قضاء فترة الامتياز بعد عامين دراسيين أكاديميين، ثم التكليف للخريجين من قبل وزارة الصحة، وقال أن المعاهد الثلاث لهم فروع أخرى تحمل نفس الأسماء في كليتي علوم بنات الأزهر بأسيوط والقاهرة، وجميعهم يتبعون جامعة الأزهر إشرافيا وتعليميا، وتقف النقابة بجانب الطلبة باعتبارهم سوف ينضمون إليها مستقبلا عقب تخرجهم، بصفتها الكيان الشرعي الوحيد الذي يستظل به أبناء العلوم الصحية في مصر.