فتاة تتقدم ببلاغ يفيد بتحرش زوج والدتها بها ببورسعيد

أقدمت فتاة تدعى “ن . أ” علي الإبلاغ عن زوج والدتها، والذي أقدم علي التحرش بها داخل المنزل، وذلك بعدما شعرت بالخطر علي نفسها، وأصبحت لا تتحمل ما يقوم به من أفعال تخدش حيائها.

علم “الدستور” أن الفتاة قامت بالذهاب إلي لجنة حماية الطفل التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ببورسعيد، والتقت المسؤولين وشرحت لهم ما يحدث من زوج والدتها، وعلي الفور قامت مسئول لجنة الحماية باصطحاب الفتاة وتحرير محضر بقسم شرطة الضواحي بالواقعة.

وأكد مصدرًا بالنيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم “و. م. ع”، وتم الاستماع إلى أقواله، وكذلك تم سؤال الأم “م. م” عن الواقعة، وذلك فيما نسب إليهما من وقائع يعاقب عليها القانون.

وفجرت الفتاة صاحبة الـ 15 عامًا مفاجأة أمام النيابة العامة، تؤكد خلالها أن تحرش زوج الأم كان بمعرفة ومباركة الأم، وأكدت خلال التحقيقات أنه أقدم أكثر من مرة علي ملامسة مناطق حساسة في جسدها بصورة جعلت الفتاة تشعر بالألم الشديد والصدمة في والدتها التي سمحت بذلك.

أقدمت لجنة حماية الطفل في بورسعيد علي حماية حياة الطفلة وحصلت على قرار من النيابة العامة لإيداعها في إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وذلك لحمايتها من الخطر الذي تتعرض له علي يد امها وزوجها.

واطمأنت اللجنة على رفع الخطر عن حياة الطفل، وأن تعيش في أمان كامل، وتلقي كامل الرعاية داخل الدار، وتستكمل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.