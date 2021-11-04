الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتاة تتقدم ببلاغ يفيد بتحرش زوج والدتها بها ببورسعيد

تحرش
تحرش

أقدمت فتاة تدعى “ن . أ” علي الإبلاغ عن زوج والدتها، والذي أقدم علي التحرش بها داخل المنزل، وذلك بعدما شعرت بالخطر علي نفسها، وأصبحت لا تتحمل ما يقوم به من أفعال تخدش حيائها.

علم “الدستور” أن الفتاة قامت بالذهاب إلي لجنة حماية الطفل التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي ببورسعيد، والتقت المسؤولين وشرحت لهم ما يحدث من زوج والدتها، وعلي الفور قامت مسئول لجنة الحماية باصطحاب الفتاة وتحرير محضر بقسم شرطة الضواحي بالواقعة.

وأكد مصدرًا بالنيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم “و. م. ع”، وتم الاستماع إلى أقواله، وكذلك تم سؤال الأم “م. م” عن الواقعة، وذلك فيما نسب إليهما من وقائع يعاقب عليها القانون.

وفجرت الفتاة صاحبة الـ 15 عامًا مفاجأة أمام النيابة العامة، تؤكد خلالها أن تحرش زوج الأم كان بمعرفة ومباركة الأم، وأكدت خلال التحقيقات أنه أقدم أكثر من مرة علي ملامسة مناطق حساسة في جسدها بصورة جعلت الفتاة تشعر بالألم الشديد والصدمة في والدتها التي سمحت بذلك.

أقدمت لجنة حماية الطفل في بورسعيد علي حماية حياة الطفلة وحصلت على قرار من النيابة العامة لإيداعها في إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وذلك لحمايتها من الخطر الذي تتعرض له علي يد امها وزوجها.

واطمأنت اللجنة على رفع الخطر عن حياة الطفل، وأن تعيش في أمان كامل، وتلقي كامل الرعاية داخل الدار، وتستكمل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقدمت فتاة بلاغ تحرش زوج والدتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

الحكومة تنفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

مدير المستشفى العام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأسرة بلطجي الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

تعيين نائب رئيس مورجان ستانلى سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية