انطلاق 4 قوافل طبية مجانية بـ4 مراكز بسوهاج.. الإثنين

أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق 4 قوافل طبية مجانية، تنظمها جمعية الهلال الأحمر المصري بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بداية من يوم الاثنين القادم 8 نوفمبر الجاري، وحتى الخميس 11 نوفمبر، لتقدم خدماتها العلاجية بالمجان بمراكز "جرجا، والمنشاة، ومدينة سوهاج، وطهطا".



وأوضح على مبارك رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بسوهاج، أن القوافل تضم تخصصات "باطنة، نساء وتوليد، عظام، رمد، أطفال، جلدية"، وتبدأ القافلة الأولى أعمالها يوم الاثنين القادم 8 نوفمبر الجاري، في الوحدة الصحية بيت داود بمركز جرجا، والقافلة الثانية يوم الثلاثاء 9 نوفمبر، في الوحدة الصحية بأولاد سلامة بمركز المنشاة، بينما تبدأ القافلة الثالثة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر، في الساحة الشعبية بمدينة سوهاج، والقافلة الرابعة في الوحدة الصحية بشطورة بمركز طهطا يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر.



وأشار "مبارك" إلى أن جميع القوافل الأربعة تبدأ أعمالها من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 3 عصرا، لتوقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، لافتا إلى أن الحالات التي تحتاج إلى الإحالة إلى مستشفى، سيتم إحالتها إلى مستشفى الهلال الأحمر الجديد بسوهاج.

فيما شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اليوم، حفل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي 2020/2021، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سوهاج، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والتعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، والفقرات الاستعراضية، والإنشاد الديني، قدمها طلاب التربية والتعليم، وعقب انتهاء الفقرات قام المحافظ بتكريم 90 من الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادات العامة، ومنحهم شهادات التقدير والدروع، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب، وأولياء الأمور من أبناء المحافظة المتميزين، مقدما خالص التهاني للطلاب المتفوقين، ومتمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق، كما قدم التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب، وبذل قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم.

وفي نهاية الحفل قام وكيل وزارة التربية والتعليم بإهداء درع المديرية لمحافظ الإقليم تقديرا لمجهوداته في دعم المنظومة التعليمية.