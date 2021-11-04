الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإثنين.. محمد الكفراوي ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

محمد الكفراوي
محمد الكفراوي

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة لإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر".

ويلقي الشاعر محمد الكفراوي، خلال الفاعليات، في السادسة مساء الإثنين المقبل، مجموعة قصائد من ديوان "يكشط العدم بأظافره ويقهقه".

ويأتي برنامج "كل يوم شاعر"، في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس.

وكانت قد استضاف "كل يوم شاعر" أمس الأربعاء، الشاعر عبد الرحمن مقلد، وألقى مجموعة من القصائد: "نقاط صغيرة متجاورة - نتشابه - يصل الحب إلى المجد من خلال الآلم - في مساءٍ يشبه هذا - ربما يذوب آثر خطوتك".

نبذة عن محمد الكفراوي

أما عن محمد الكفراوي فقد تخرج في ليسانس اللغة العربية و العلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2000، يعمل معد برامج بقناة النيل الثقافية بالتليفزيون المصري، وهو محرر ثقافي حر، مسئول عن صفحتي الثقافة بجريدة "شموع مصرية"، وهي جريدة متخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،

وعمل “الكفراوي”، قبل ذلك، بالديسك المركزي لجريدة “المصري اليوم” من 2008 ـ 2010 ، رئيس قسم مناوب البرلمان والأحزاب بجريدة المصري اليوم 2011 ـ 2015 ، المشرف على  قسم الرأي بجريدة المصري اليوم 2017 ـ  2021 ، المشرف على صفحة إبداع ـ ديجيتال بجريدة المصري اليوم حتى يناير 2021 ، عمل مراسلا صحفيا لعدة جرائد ومجلات عربية مثل الزمان اللندنية والبلاد السعودية والصدى الإماراتية خلال عامي 1999 و2000 .

صدر له ديوان شعر تحت عنوان " حلم وردي يرفع الرأس " عن دار شرقيات عام 2006، وديوان " بعد الموتى بقليل " عن دار بدائل 2018 ، وكتاب للأطفال بعنوان " سأكون أختها"، نشر عن دار شجرة عام 2017 ، وديوان  بعنوان "مكان مشبوه" عن دار خطوط وظلال بالأردن عام 2020.

لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة كل يوم شاعر يكشط العدم بأظافره ويقهقه الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الثقافة بين ايديك الدكتور هشام عزمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

الحكومة تنفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة تأخير

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

مدير المستشفى العام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأسرة بلطجي الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

تعيين نائب رئيس مورجان ستانلى سفيرا أمريكيا لدى إسرائيل

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية