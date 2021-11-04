الإثنين.. محمد الكفراوي ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة لإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر".

ويلقي الشاعر محمد الكفراوي، خلال الفاعليات، في السادسة مساء الإثنين المقبل، مجموعة قصائد من ديوان "يكشط العدم بأظافره ويقهقه".

ويأتي برنامج "كل يوم شاعر"، في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، تحت إشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس.

وكانت قد استضاف "كل يوم شاعر" أمس الأربعاء، الشاعر عبد الرحمن مقلد، وألقى مجموعة من القصائد: "نقاط صغيرة متجاورة - نتشابه - يصل الحب إلى المجد من خلال الآلم - في مساءٍ يشبه هذا - ربما يذوب آثر خطوتك".

نبذة عن محمد الكفراوي

أما عن محمد الكفراوي فقد تخرج في ليسانس اللغة العربية و العلوم الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 2000، يعمل معد برامج بقناة النيل الثقافية بالتليفزيون المصري، وهو محرر ثقافي حر، مسئول عن صفحتي الثقافة بجريدة "شموع مصرية"، وهي جريدة متخصصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة،

وعمل “الكفراوي”، قبل ذلك، بالديسك المركزي لجريدة “المصري اليوم” من 2008 ـ 2010 ، رئيس قسم مناوب البرلمان والأحزاب بجريدة المصري اليوم 2011 ـ 2015 ، المشرف على قسم الرأي بجريدة المصري اليوم 2017 ـ 2021 ، المشرف على صفحة إبداع ـ ديجيتال بجريدة المصري اليوم حتى يناير 2021 ، عمل مراسلا صحفيا لعدة جرائد ومجلات عربية مثل الزمان اللندنية والبلاد السعودية والصدى الإماراتية خلال عامي 1999 و2000 .

صدر له ديوان شعر تحت عنوان " حلم وردي يرفع الرأس " عن دار شرقيات عام 2006، وديوان " بعد الموتى بقليل " عن دار بدائل 2018 ، وكتاب للأطفال بعنوان " سأكون أختها"، نشر عن دار شجرة عام 2017 ، وديوان بعنوان "مكان مشبوه" عن دار خطوط وظلال بالأردن عام 2020.