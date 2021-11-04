الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: وزارة العمل تعلن رفع الدولة من اللائحة السوداء

حكومة العراق
حكومة العراق

أعلنت وزارة العمل العراقية، اليوم الخميس، رفع العراق من اللائحة السوداء بعد اتخاذها إجراءات سريعة ومناسبة.

وذكرت الوزارة العراقية في بيانٍ لها، أن "المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، عقـد اجتماعًا مع قسم تفتيش العمل".

وأكد البيان "ضرورة تفعيل دور المفتشين في تطبيق قانون العمل النافذ"، مشيرًا إلى أن "الدائرة تسعى إلى تطوير قدرات مفتشي العمل من خلال مشاركتهم في دورات تطويرية تقيمها منظمة العمل الدولية".

وتابع أن "العراق كان ضمن اللائحة السوداء بسبب التمييز في مواقع العمل، وبعد القيام بإجراءات سريعة ومناسبة تم رفع العراق منه"، لافتًا إلى أن "تطور مفتش العمل سينعكس إيجابيًا على القطاع  الخاص".

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