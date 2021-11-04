العراق: وزارة العمل تعلن رفع الدولة من اللائحة السوداء

أعلنت وزارة العمل العراقية، اليوم الخميس، رفع العراق من اللائحة السوداء بعد اتخاذها إجراءات سريعة ومناسبة.

وذكرت الوزارة العراقية في بيانٍ لها، أن "المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، عقـد اجتماعًا مع قسم تفتيش العمل".

وأكد البيان "ضرورة تفعيل دور المفتشين في تطبيق قانون العمل النافذ"، مشيرًا إلى أن "الدائرة تسعى إلى تطوير قدرات مفتشي العمل من خلال مشاركتهم في دورات تطويرية تقيمها منظمة العمل الدولية".

وتابع أن "العراق كان ضمن اللائحة السوداء بسبب التمييز في مواقع العمل، وبعد القيام بإجراءات سريعة ومناسبة تم رفع العراق منه"، لافتًا إلى أن "تطور مفتش العمل سينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص".