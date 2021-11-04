تكريم الموجهين والمعلمين والطلاب المشاركين في الأنشطة الصيفية بالإسماعيلية

شهد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حفل تكريم موجهى ومعلمى المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة في حضور علاء حسونة، الموجة العام وأميمة محمد متولي، الموجه الأول وذلك لما بذلوا من جهد فى معرض النتائج وحفل ختام الأنشطة الطلابية إلي جانب طلاب عدد من المدارس شاركوا في الأنشطة الصيفية.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، خلال التكريم باستمرار التميز حيث كان لتوجيه المجال الصناعي حضورًا مبهرًا في معرض ختام الأنشطة إلي جانب معرض النتائج العام الماضي واحتلال الصدارة علي مستوى جميع المديريات.

وأكد "عجلان"، أهمية الاستمرار في تقديم الانفراديات والأفكار المتميزة في معرض النتائج القادم، مشيرًا إلي حرصه على تكريم الموجهين والمعلمين الي جانب الطلاب باعتبارهم نموذج للتميز والنجاح.

ومنح وكيل الوزارة شهادات التقدير والدروع إلي المتميزين حيث تم تكريم 180 معلم و30 موجه و7 طلاب.

وعلى الجانب الآخر التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة ملفات التعاون بين البلدين، وذلك خلال مشاركته في «Expo 2020 Dubai».

وبحث الوزيران أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم، حيث أطلع شوقي نظيره الإماراتي على نماذج من المناهج الجديدة التي أعدها مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية للصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وتحدث وزير التربية والتعليم عن بنك المعرفة الذي تطور خلال السنوات الماضية، وأصبح له دور هام في البحث العلمي وتعاون كبير مع هيئات الدولة فأصبح له تأثير أكبر، وذلك بالتوازي مع ورش عمل متخصصة لدعم البحث العلمي، كما وفر خدمة التحرير العلمي.

وأشاد الدكتور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، والاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية لوضع المناهج الجديدة، معربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.