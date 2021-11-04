عقب العثور عليها.. نشر مذكرات نجم هوليوود الراحل بول نيومان العام المقبل

أعلنت دار نشر "نوبف"، أمس الأربعاء، أنه تم العثور مؤخرا على مذكرات للنجم بول نيومان، أسطورة هوليوود الراحل، حسبما أفادت وكالة فرانس برس الاخبارية.

وفي بيان رسمي، كشفت الدار أن نيومان، وهو من كبار النجوم في الستينات والسبعينات، بدأ كتابة المذكرات في الثمانينات، ولم ينشر قط أي سيرة ذاتية قبل وفاته في عام 2008.

وأضافت الدار في بيانها أن المذكرات التي لا تحمل عنوانا بعد، ستشمل جانبا آخر من حياة نيومان بالإضافة إلى أفكاره، بشأن التمثيل والإخراج، وزواجه الذي دام 50 عاما من الممثلة جوان وودوارد، والسباقات، والسياسة، والنجومية.

المذكرات على حوارات ستيرن مع بول نيومان

وأبلغ النجم الأمريكي الراحل بول نيومان صديقه ستيوارت ستيرن، كاتب السيناريو، في عام 1986 أنه "نظرا لوجود الكثير من السير والفحص غير المرغوب فيه لعملي وحياتي، فإن السجل الآن لا يعتمد على الحقيقة على الإطلاق، لذا ربما يتعين علي على الأقل تقديم بعض الفحص الذاتي الصادق".

وتعتمد المذكرات على حوارات ستيرن مع بول نيومان، حيث تحدث ستيرن كذلك مع عشرات من أصدقاء نيومان وشركائه في النجومية.

المذكرات ستصدر العام المقبل بعد موافقة العائلة على نشرها

وأفادت دار "نوبف" أنه تم العثور على نصوص المذكرات في منزل وودوارد التي تبلغ 91 عاما الآن، وأن العائلة وافقت على نشرها، ومن المرجح أن تصدر في خريف 2022، فيما قال بيتر جيزرس، الذي يقوم بتحرير الكتاب إن المذكرات عرضت جانبا للنجم نيومان لم يشاهده أحد من قبل.

ونال نيومان جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "ذا كلر أوف ماني" (لون النقود)، في عام 1986، ورُشح للفوز بالجائزة تسع مرات أخرى، وكان يهوى قيادة سيارات السباق وتوقف عن التمثيل في عام 2007، وتوفي في العام التالي عن عمر يناهز 83 عاما بسرطان الرئة.