لمناقشة الاكتشافات العلمية الجديدة.. 55 طبيبًا في مؤتمر طبي عالمي بالإسكندرية

تنظم جمعية الدلتا الطبية للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، مؤتمرها العلمي بالإسكندرية يومي 11،12 نوفمبر المقبل وذلك لمناقشة آخر التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي التي حدثت في هذا العام.

يعد المؤتمر بمثابة ملخص للاكتشافات العلمية الجديدة في هذا العام تحت عنوان "A year in Review" أو حصاد العام.

يحاضر في المؤتمر خمسة من أكبر اساتذة الجهاز الهضمي في العالم بالإضافة إلى أكثر من خمسين أستاذًا مصريًا.

يفتتح المؤتمر جلساته بمحاضرة للعالم المصري الأمريكي الكبير الدكتور كريم أبو المجد رائد زراعة الأعضاء والخبير العالمي في زراعة الأمعاء الدقيقة والذي أطلق عليه الطبيب الساحر وتداولت قصته عن إنقاذ طبيبة من بنجلادش تدعى "شارمن" وذلك بعد فشل الأطباء في بلدها فى علاجها من الآلام المبرحة التي تعاني منها، حيث استطاعت أن تتواصل إلكترونيًا مع أشهر طبيب متخصص فى علاج الحالات النادرة ويشغل رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند الشهير بأميركا ومعروف باسم "الساحر المصري" الدكتور كريم أبو المجد.

والذي أكد أن المريضة تحتاج إلي تدخل جراحي دقيق بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، حيث أبدت الطبية عدم قدرتها على تحمل المصروفات فقرر الطبيب المصري إجراء الجراحة الدقيقة لها بمستشفى القصر العيني بالقاهرة وبالمجان بشرط حضور عدد من الأطباء المصريين للجراحة ليتعلموا هذا النوع من الجراحات النادرة.

كما يحاضر في المؤتمر الدكتور ماسيمو بنزاني أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بالكلية الملكية بلندن.

ويحاضر في المؤتمر الخبير العالمي لمناطير الجهاز الهضمي الدكتور أمول باباي من الهند وخبير أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية الدكتور راديسلاف ناكوڤ من بلغاريا رئيس الجمعية البلغارية لحركية الجهاز الهضمي وعضو الاتحاد الأوروبي للجهاز الهضمي والمناظير والتغذية، وخبيرة أمراض الكبد المناعية الدكتورة تمارا ميلوڤانوڤيتش أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة بلجراد بصربيا.

يحتوي البرنامج العلمي على عشر جلسات علمية يحاضر فيها كبار خبراء الجهاز الهضمي والكبد في مصر على مدى يومين كاملين.