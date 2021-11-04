«الري»: إنهاء تنفيذ 11 محطة للمياه بعد تعثر لفترات بين 12 لـ26 سنة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل، تتضمن تأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى الرى الحديث، وإنشاء محطات الميكانيكا والكهرباء لتوفير كافة الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية.



وأوضح الدكتور عبد العاطي، إن وزارة الموارد المائية والري، قامت من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها، بالإنتهاء خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين 12- 26 سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات" رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و 2" ، والتى تخدم زمامات تصل إلى 470 ألف فدان.



كما أشار عبد العاطي، إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، تقوم بدور هام بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط.

كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة.



كما يتبع المصلحة (5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهي مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتحتوي على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 ك ف أ و 2.50 ميجا فولت أمبير.



بالإضافة إلى تنوع المحطات التابعة للمصلحة بين محطــات ري وصرف وخلط ، حيث تقوم محطات الرى برفع المياه من نهر النيل أو الرياحات أو الترع الرئيسية إلى الترع الفرعية لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية وتوفير المياة اللازمة لمحطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات ، مثل محطات (السلام ــ النصر ــ البستان ــ وادى الصعايدة ــ وادى النقرة - وغيرها .



كما تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م٣/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدرة تصل إلى أكثر من 150 مليون م٣/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فترة أقصى الاحتياجات، وتقوم محطــات الخلط برفع مياه الصرف الزراعي لإعادة إستخدامها بعد الخلط بمياه الترع.



الجدير بالذكر أن أول محطة ري تم إنشاؤها داخل مصر هي محطة الكريمات عام 1902 وكانت تدار بالديزل لخدمة زمام 2000 فدان تقريبًا، وأول محطة ري تدار بالكهرباء هي محطة العطف الكهربائية والتى تم إنشاؤها عام 1929 لخدمة زمام 120 ألف فدان.



كما تشرف المصلحة على تشغيل عدد 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، وتعتبر محطة بلانه العائمة أول محطة عائمة تم إقامتها فى عام 1931 لخدمة زمام 1100 فدان.