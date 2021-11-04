لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

كشف مقطع فيديو عن جهود وحدة إنقاذ الرهائن التابعة لجهاز الأمن الوطني في إنقاذ مجموعة من المواطنين المحتجزين بواسطة “مجرم الفيوم”، بينهم نساء وأطفال.

واحتجز “مجرم الفيوم” أسرته بالكامل، بعد أن قتل والدة زوجته، في محاولة منه للفرار من قوات الأمن، لكن قوات الأمن الوطني تمكنت من التدخل السريع وإنقاذ الأسرة.

وكشفت مصادر بالقوة أن منزل بلطجي الفيوم كان محصنا من الداخل، وأنه تم ممارسة كل أنواع التفاوض قبل الاقتحام، لكن رفضه المستمر دفع لتنفيذ عملية الاقتحام، ليتم إنقاذ الجميع وإصابته بطلق ناري.

وكان “بلطجي الفيوم” قد قتل والدة زوجته وألقى جثمانها بفناء المنزل، قبل الاقتحام بساعات، وعذب أسرته وضربهم بقسوة، خلال فترة الاحتجاز”.