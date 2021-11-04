الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

وحدة إنقاذ الرهائن
وحدة إنقاذ الرهائن التابعة لجهاز الأمن الوطني

كشف مقطع فيديو عن جهود وحدة إنقاذ الرهائن التابعة لجهاز الأمن الوطني في إنقاذ مجموعة من المواطنين المحتجزين بواسطة “مجرم الفيوم”، بينهم نساء وأطفال.

واحتجز “مجرم الفيوم” أسرته بالكامل، بعد أن قتل والدة زوجته، في محاولة منه للفرار من قوات الأمن، لكن قوات الأمن الوطني تمكنت من التدخل السريع وإنقاذ الأسرة.

وكشفت مصادر بالقوة أن منزل بلطجي الفيوم كان محصنا من الداخل، وأنه تم ممارسة كل أنواع التفاوض قبل الاقتحام، لكن رفضه المستمر دفع لتنفيذ عملية الاقتحام، ليتم إنقاذ الجميع وإصابته بطلق ناري.

وكان “بلطجي الفيوم” قد قتل والدة زوجته وألقى جثمانها بفناء المنزل، قبل الاقتحام بساعات، وعذب أسرته وضربهم بقسوة، خلال فترة الاحتجاز”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

لحظة تحرير رهائن "بلطجي الفيوم" (فيديو)

قبل الاقتحام.. ما الذي دفع قوات إنقاذ الرهائن لدخول وكر "مجرم الفيوم"؟

قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى تحرر مواطنين احتجزهم «بلطجى الفيوم» (صور)

إغلاق محور المشير طنطاوى بمدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 4-11-2021

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الهيئة العامة للكنيست تُصادق على ميزانية إسرائيل لعام 2021

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى