الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة المتهم باحتجاز أسرة زوجته بالفيوم أثناء الاشتباك مع الأمن

المتهم
المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم مدعومة بالقوات الخاصة فى مداهمة منزل "خط الفيوم" يدعي أيمن عبد المعبود، مسجل خطر قتل وسرقات ومخدرات، لتحرير الرهائن المحتجزين داخل منزله بطريق الدائري بجوار ميدان عبد المنعم رياض.

 

يأتي ذلك بعد مفاوضات منذ يومين وعمل كردون أمني بالمنطقة ومحيط منزله حاول الجهاز الأمني الحل السلمي من أمس إلى اليوم منذ ساعة.

 

بعدها قامت فرقة من القوات الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية، مدعومة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، باقتحام المنزل لتحرير الرهائن، فما كان منه إلا أن قاوم القوات وأطلق النيران عليهم، وانتهى الأمر بإصابته بإصابة خطيرة والقبض عليه وتحرير كل من كان بالمنزل من الرهائن للمستشفى لتلقيهم العلاج.

 

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة إرسال تقرير تفصيلي عن حالة المصاب.

اصابة المتهم باحتجاز أسرة زوجته بالفيوم الاشتباك مع قوات الأمن لتحرير الرهائن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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