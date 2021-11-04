الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد الأزهر بنيجيريا يلتقى أعضاء المركز الثقافى المصرى بمدينة «كانوا»

وفد الأزهر بنيجيريا
وفد الأزهر بنيجيريا

زار وفد الأزهر الشريف برئاسة الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أمس الأربعاء، المركز الثقافي المصري بمدينة كانوا بنيجيريا، على هامش جولته التي بدأت فعالياتها بداية الأسبوع الجاري.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن زيارة المركز الثقافي استعرضت دور المركز  وأنشطته، كما استمع الوفد خلالها لاحتياجات المركز لدعم دوره التثقيفي في المدينة بما يحقق اهتمام الدولة المصرية وجهودها في هذا الشأن.

وأوضح أن الحديث مع أعضاء المركز دار حول إمداده بالإصدرات العلمية للأزهر الشريف ومجلة الأزهر، فضلًا عن إمكانية تنظيم ورش عمل للمراجعات الفكرية بالتعاون بين المركز وقطاعات الأزهر المختلفة.

وعقد وفد الأزهر، أمس، لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والشئون الإسلامية بجمهورية نيجيريا بحضور السفير المصري إيهاب عوض.

وناقش الجانبان عددًا من القضايا المشتركة محل الاهتمام خاصة ما يتعلق منها بجانب المعالجات العلمية للقضايا المعاصرة، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللقاء دار حول تدريب الأئمة والوعاظ النيجيريين؛ من خلال خطة تدريبية مشتركة للنهوض بالأئمة والوعاظ؛ إضافة إلى إقامة مؤتمرات علمية مشتركة، وعقد مسابقة للقرآن الكريم بإشراف الأزهر الشريف، كما تناول اللقاء مِنح الطلاب النيجيريين للدراسة بالأزهر الشريف، وكيفية انتقاء أفضل المرشحين للدراسة في الأزهر بالتعاون بين الأزهر الشريف والمجلس والسفارة المصرية.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اللقاء استعرض مجموعة من المحاور العلمية المهمة، ومنها ما يتعلق بتطوير المناهج الأزهرية والجهود التي بذلها الأزهر الشريف في هذا الشأن، وآلية اختيار الطلاب الوافدين الدارسين بالمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى الدور الأكبر لقطاعات الأزهر الشريف في تأهيل الطلاب الوافدين والحفاظ عليهم من الأفكار المتطرفة التي تروجها بعض التيارات المنحرفة.

فيما أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، دور المركز في الداخل والخارج في خدمة الطلاب الوافدين، وبيان ما يقدمه لهم من برامج علمية وثقافية متنوعة؛ إضافة إلى بيان جهود كلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما ناقشت التعاون المشترك في هذا الشأن بين الكلية والمجلس.​

وفد الأزهر وفد الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية المركز الثقافي المصري بمدينة كانوا بنيجيريا المركز الثقافي مجلة الأزهر

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