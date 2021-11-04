الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط تهريب كميات من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء بمطار القاهرة

أقراص مخدرة وأسلحة
أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء وكمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم 690 القادمة من اسطنبول اشتبه خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من تركيا . وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد صلاح مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشرطة دواء وأجسام معتمة. 

 

وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قرر تكليف محمد قنديل بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطعة حشيش بوزن 18جرام وصديرى واقى ضد الرصاص و٤ خناجر و 57 قرص من الأقراص المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب. 

 

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 177 لسنة 2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

 

 يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

هذا وقامت السلطات المختصة الجمركية بمطار القاهرة الدولى خلال الاونة الأخيرة،  إحباط تهريب كميات كبيرة من أجهزة التليفونات المحمولة مختلفة الأنواع والأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة وأكياس نباتات مخدر الحشيش الخام،  مع عددا من الركاب مختلفي الجنسيات،  وذلك فى إطار حرص السلطات المختصة الجمركية بتشديد عمليات الرقابة والتفتيش بكافة الرحلات الجوية الدولية،  وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولى وشركات الطيران الوطنية والخاصة سواءا المصرية أو العربية أو الاجنبية. 

اخبار مطار القاه جمارك مطار القاهرة أسلحة بيضاء تهريب أقراص مخدرة سلطات أمن مطار القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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