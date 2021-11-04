مواعيد قطارات «القاهرة- منوف» اليوم الخميس 4-11-2021
يتسأل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات «منوف - القاهرة» خاصة القطارات المطورة، وننشر مواعيد قطارات «منوف -القاهرة»، اليو الخميس 4-11-2021.
مواعيد قطارات القاهرة - منوف
قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا.
قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا.
قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا.
قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا.
قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا.
قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحًا.
قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا.
قطار 540 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا.
قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10 صباحا.
قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا.
قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا.
قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحًا.
قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا.
قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا.
قطار 546 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا.
قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا.
قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا.
قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا.
قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا.
قطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا.
قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء.
قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء.
قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء.
قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء.
قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء.
قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساء.