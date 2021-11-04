الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات «القاهرة- منوف» اليوم الخميس 4-11-2021

مواعيد قطارات القاهرة-
مواعيد قطارات القاهرة- منوف

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات «منوف - القاهرة» خاصة القطارات المطورة، وننشر مواعيد قطارات «منوف -القاهرة»، اليو الخميس 4-11-2021.


 مواعيد قطارات القاهرة - منوف

قطار 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا.

قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا.

قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:10 فجرا.

قطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:35 فجرا.

قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:40 فجرا.

قطار 536 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:00 صباحًا.

قطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 6:30 صباحا.

قطار 540 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 6:50 صباحا.

قطار 537 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 7:10  صباحا.

قطار 538 (منوف-القاهرة) الساعة 7:15 صباحا.

قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) 8:10 صباحا.

قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحًا.

قطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:50 صباحا.

قطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 11:35 صباحا.

قطار 546 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا.

قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهرا.

قطار 550 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا.

قطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا.

قطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا.

قطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا.

قطار 556 مطور (طنطا-منوف) الساعة 6:30 مساء.

قطار 526 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 7:05 مساء.

قطار 118 مختلط (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 7:30 مساء.

قطار 558 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 9:00 مساء.

قطار 564 مستحدث (طنطا-منوف) الساعة 10:10 مساء.

قطار 560 مطور (طنطا-منوف) الساعة 10:40 مساء.

قطار روسي اليوم مواعيد القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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