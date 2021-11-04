نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورصف شوارع كرداسة

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال تطوير وتوسيع شارع باتا بداية من الوحدة المحلية حتى شارع الرشاح بطول ١،٥ كم، وشارع جمال عبد الناصر بنطاق مدينة كرداسة، تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق لإيجاد السيولة المرورية داخل مدينة كرداسة.

رصف وتطوير شوارع كرداسة

ووجه نائب المحافظ خلال جولته بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة كرداسة للتأكد من انتظام العمل داخل الحملة.

رصف وتطوير شوارع كرداسة

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدًا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين، وفتح محاور مرورية جديدة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.