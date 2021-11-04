الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخلفات في حملات مكثفة للنظافة بقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الأحياء، ومداخل ونقاط التجمع بالقري بالتوازي مع أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة وقامت برفع 75 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

و قال حماده جمعة، رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة المكثفة وتم رفع ما يقرب من 20 طنا من المخلفات والتراكمات من المدخل الغربي لقرية ادمو، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي للحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

كما واصل قسم الإنارة بقرية تله أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة ، و تم عمل صيانة لكشافات مدخل القرية الشرقي وقرية الهيما للحد من الحوادث ليلاً.

من جهته قال محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة، أنه تم مواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات، و تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع شوارع الحي، ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

فيما أوضح محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية ،أنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس-صفط اللبن و البرجاية، ونقلها الى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما واصل قسم الانارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية  وتم تم صيانة واصلاح 10 كشافات إنارة داخل نطاق القرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار حملات النظافة والإنارة المكثفة بقرى وأحياء المدينة للحفاظ على امن وسلامة وصحة المواطنين،مشيرا إلي أن الوحدة المحلية تنظم أيضا حملات مكثفة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، لضبط حركة الشارع منياوي والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري وتيسير حركة المواطنين.

المنيا رئيس المدينة رفع مخلفات حملات نظافة مكثفة بالقري حمادة جمعة الدكتور محمد حلمي

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