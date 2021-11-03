الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تنشيط السياحة»: تنظيم رحلات تعريفية لممثلى كبرى الشركات العالمية

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة

عقد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى شركات السياحة والطيران العالمية،على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM" التي بدأت فعالياتها فى الأول من نوفمبر الجاري. 

وخلال اللقاءات تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقعاتهم للحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار رفع إسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوعة من السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، بالاضافة إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون لتذليل الصعوبات التى قد تواجههم  لجذب المزيد من السائحين البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.

والتقى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بعدد من ممثلى شركات السياحة البريطانية والتي لديها خبرة واسعة في مجال السياحة الثقافية حيث تقوم بتنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، وقام باستعراض التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحى المصرى وإطلاعهم على كافة المعلومات عن الأنماط والمنتجات والمنتجعات السياحية والأماكن الأثرية بمصر، كما تم التأكد من عدم وجود اية مشكلات او عقبات تواجههم خلال تنظيمهم لهذه الرحلات.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية “Fam Trips” لمديري هذه الشركات وعدد من عملائهم لزيارة مصر والتعرف على المقاصد السياحية بها.

كما تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة عن الحوافز التشجيعية التى تقدمها الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمى الرحلات على تنظيم رحلات سياحية لها، وكذلك تم الحديث عن الحملات الترويجية المشتركة “CO- Marketing” والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمى الرحلات للترويج للمقصد السياحى المصرى.

كما التقي “القاضي” بممثلي شركات سياحة رومانية وألمانية وأعربوا عن تطلعهم للتعرف على المقومات والأنماط السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، كما تم إطلاعهم على الحوافز التشجيعية.

الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كبرى شركات السياحة والطيران بورصة لندن الدولية للسياحة القائمة الحمراء المملكة المتحدة فيروس كورونا الحملات الترويجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط أتلتيكو مدريد ويتأهل رسميًا لدور الـ16

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

ترزى يحرق شقيقه حيًا فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب