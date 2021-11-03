«تنشيط السياحة»: تنظيم رحلات تعريفية لممثلى كبرى الشركات العالمية

عقد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى شركات السياحة والطيران العالمية،على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM" التي بدأت فعالياتها فى الأول من نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاءات تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقعاتهم للحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار رفع إسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوعة من السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، بالاضافة إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون لتذليل الصعوبات التى قد تواجههم لجذب المزيد من السائحين البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.

والتقى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بعدد من ممثلى شركات السياحة البريطانية والتي لديها خبرة واسعة في مجال السياحة الثقافية حيث تقوم بتنظيم رحلات إلى الأقصر وأسوان والقاهرة، وقام باستعراض التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحى المصرى وإطلاعهم على كافة المعلومات عن الأنماط والمنتجات والمنتجعات السياحية والأماكن الأثرية بمصر، كما تم التأكد من عدم وجود اية مشكلات او عقبات تواجههم خلال تنظيمهم لهذه الرحلات.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات تعريفية “Fam Trips” لمديري هذه الشركات وعدد من عملائهم لزيارة مصر والتعرف على المقاصد السياحية بها.

كما تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة عن الحوافز التشجيعية التى تقدمها الدولة المصرية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمى الرحلات على تنظيم رحلات سياحية لها، وكذلك تم الحديث عن الحملات الترويجية المشتركة “CO- Marketing” والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمى الرحلات للترويج للمقصد السياحى المصرى.

كما التقي “القاضي” بممثلي شركات سياحة رومانية وألمانية وأعربوا عن تطلعهم للتعرف على المقومات والأنماط السياحية التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى، كما تم إطلاعهم على الحوافز التشجيعية.