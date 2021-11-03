الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 بتهمة حيازة حشيش فى الخانكة

حبس
حبس

قررت نيابة الخانكة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مسجلين خطر عثر بحوزتهم على 2 كيلو من مخدر الحشيش بمنطقة الخانكة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخانكة قيام 3 مسجلين بالاتجار فى المواد المخدرة، ويتخذون من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو من مخدر الحشيش وهواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم.

حبس حشيش مسجلين خانكة قسم شرطة

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وائل لطفي

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