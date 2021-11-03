قائد الجيش اللبناني يبحث سبل دعم المؤسسة العسكرية خلال لقاءاته بأمريكا

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون سبل، دعم الجيش وتعزيز قدراته خلال لقاءاته في ثالث أيام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جريجوري ميكس والسيناتور تود يونج.

كما التقى عون عضو لجنة الموازنة في الحزب الديموقراطي في الكونجرس الأمريكي روسا ديلاورو.

كان قائد الجيش اللبناني قد عرض التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الراهنة بلبنان، وذلك خلال لقاءه أمس بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التسليح والأمن الدولي بوني دينيز جينكينز بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن السيد وائل هاشم.

كما التقى أيضاً في السفارة اللبنانية في واشنطن عددا من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الأمن القومي ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، ونواباً أمريكيين من أصل لبناني بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان.

وعلى صعيد متصل، تابع الرئيس اللبناني ميشال عون، الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع والأزمة التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان ومطالبة السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الرئيس اللبناني رصد ردود الفعل الغربية والدولية ودرس السبل التي تؤدي إلى معالجة الوضع المستجد، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش مؤتمر المناخ في جلاسكو.

كما اطلع الرئيس عون على التقارير الواردة من البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج التي تناولت أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الخليجية.

نقل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام أفضل العلاقات مع السعودية وسائر دول الخليج والدول العربية، مؤكدًا أنه لا يجوز تأثر العلاقات بأي مواقف فردية، وأن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة في ما يصدر عن أركانها وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه.