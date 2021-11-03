أبراج ولعيبة.. ماذا يكشف طالع حارسي الأهلي والزمالك قبل قمة الأرض؟

ينتظر عشّاق الساحرة المستديرة، الجمعة المقبل، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، فلا صوت يعلو على صوت لقاء الديربي.

ويسعى الفريقان للسيطرة على جدول الدوري العام من البداية، حيث يرفع لاعبي القطبين شعار "لا بديل عن الفوز" فالزمالك يسعى للثأر من المارد الأحمر عقب الخسارة الأفريقية من النادي الأهلي.

فيما يسعى النادي الأهلي للفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، خاصة من أجل استعادة لقب الدوري الذي حصل علية نادي الزمالك الموسم الماضي.

وبعيدًا عن فنيات اللقاء، الذي ليس له أي تكهنات وتوقعات، فيمكن لعلم الأبراج الفلكية أن يتوقع حظوظ نجوم اللقاء، ففي السطور التالية نكشف حظوظ حارسي القطبين علي لطفي وأبو جبل، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

علي لطفي.. حارس برج الميزان

علي لطفي.. حارس برج الميزان

بسبب إصابة الشناوي، من المقرر أن يحرس عرين النادي الأهلي الحارس الشاب علي لطفي الذي يقدم عروضًا مميزة مع المارد الأحمر.

وولد علي لطفي في الرابع عشر من أكتوبر، حيث ينتمي لبرج الميزان الذي يتميز بالعقلانية والوضوح، بالإضافة إلى الشفافية.

ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية، فالجوزاء يعيش هذه الفترة حالة من النجاح على الصعيد المهني، إضافة إلى الكثير من النجاحات على الصعيد العاطفي مع شريك الحياة.

أبو جبل.. السد المنيع لبرج الدلو

أبو جبل.. السد المنيع لبرج الدلو

ولد حارس نادي الزمالك، محمد أبو جبل في التاسع والعشرون من 1989، حيث ينتمي لمواليد برج الدلو، الذي يتميز بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، إضافة إلى التفكير العميق، كما أنهم يعشقون المغامرة.

كما يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، إضافة إلى المرح، فهم يبحثون دائمًا عن السعادة والحب.

وعن أبو جبل، يعيش مواليد برج الدلو حالة من الاستقرار العاطفي والمهني، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على أداءه في حراسة عرين نادي الزمالك.