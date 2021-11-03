موعد انطلاق تصوير سميحة أيوب مسلسل «نقل عام» وعدد حلقاته

دخلت الفنانة سميحة أيوب في التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الجديد "نقل عام" الذي وقّعت عليه مؤخرًا، لعرضه خلال الموسم الشتوي المقبل.

وعقدت سميحة أيوب جلسات عمل منتظمة خلال الأيام الماضية مع صناع العمل وعلى رأسهم المخرج عادل أديب، حتى استقرت على أن تنطلق في تصوير أول مشاهد العمل خلال أواخر الأسبوع المقبل، بأحد اللوكيشانات الداخلية في أكتوبر.

وانضمت سيمون إلى فريق عمل المسلسل الذي يتناول قصة إنسانية حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية في إطار من الدراما المشوقة، وتعاقد على بطولاته مع سميحة أيوب كل من سوسن بدر ودينا ومحمود حميدة، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين قبل بدء التصوير.

وتعتبر سميحة أيوب هى صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية - بعد أمينة رزق، حيث كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947، وسنوات عملها السينمائي والتليفزيوني تجاوزت 73 عامًا.

ولدت في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عامًا. ثم فيلم حب في سنة 1948.

في 1949، دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينيات العديد من الأعمال وهى: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام، وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في 1953.

وانضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 - 1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني قرابة من 170 مسرحية.