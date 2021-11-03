الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد انطلاق تصوير سميحة أيوب مسلسل «نقل عام» وعدد حلقاته

سميحة أيوب
سميحة أيوب

دخلت الفنانة سميحة أيوب في التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الجديد "نقل عام" الذي وقّعت عليه مؤخرًا، لعرضه خلال الموسم الشتوي المقبل.

وعقدت سميحة أيوب جلسات عمل منتظمة خلال الأيام الماضية مع صناع العمل وعلى رأسهم المخرج عادل أديب، حتى استقرت على أن تنطلق في تصوير أول مشاهد العمل خلال أواخر الأسبوع المقبل، بأحد اللوكيشانات الداخلية في أكتوبر.

وانضمت سيمون إلى فريق عمل المسلسل الذي يتناول قصة إنسانية حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية في إطار من الدراما المشوقة، وتعاقد على بطولاته مع سميحة أيوب كل من سوسن بدر ودينا ومحمود حميدة، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين قبل بدء التصوير.

وتعتبر سميحة أيوب هى صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية - بعد أمينة رزق، حيث كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947، وسنوات عملها السينمائي والتليفزيوني تجاوزت 73 عامًا.

ولدت في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عامًا. ثم فيلم حب في سنة 1948.

في 1949، دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينيات العديد من الأعمال وهى: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام، وقد ذاعت نجوميتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في 1953.

وانضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 - 1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني قرابة من 170 مسرحية.

سميحة ايوب الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب النجمة سميحة ايوب سميحة أيوب و زاهى حواس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط أتلتيكو مدريد ويتأهل رسميًا لدور الـ16

تفاصيل إصدار جواز سفر صحى مجاناً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب