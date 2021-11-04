مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 فى المحافظات

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 نوفمبر في بعض المحافظات، نظرا لأهميتها وتصدرها مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.





مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 نوفمبر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة





مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر ٤:٤٣

موعد الشروق ٦:١١

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٤٣

موعد أذان المغرب ٥:٠٦

موعد أذان العشاء. ٦:٢٥





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية



موعد صلاة الفجر ٤:٤٩

موعد الشروق ٦:١٨

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٤٧

موعد أذان المغرب ٥:٠٩

موعد أذان العشاء ٦:٢٩





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٣١

موعد الشروق ٥:٥٩

موعد أذان الظهر ١١:٢٧

موعد أذان العصر ٢:٣٤

موعد أذان المغرب ٤:٥٥

موعد أذان العشاء ٦:١٤





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٣٥

موعد الشروق ٦:٠٠

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٤٤

موعد أذان المغرب ٥:٠٧

موعد أذان العشاء ٦:٢٣





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة أسوان



موعد صلاة الفجر ٤:٣٣

موعد الشروق ٥:٥٦

موعد أذان الظهر ١١:٣٢

موعد أذان العصر ٢:٤٤

موعد أذان المغرب ٥:٠٧

موعد أذان العشاء ٦:٢٢





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٣٨

موعد الشروق ٦:٠٦

موعد أذان الظهر ١١:٣٣

موعد أذان العصر ٢:٣٨

موعد أذان المغرب ٥:٠٠

موعد أذان العشاء ٦:١٩





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر ٤:٣٨

موعد الشروق ٦:٠٨

موعد أذان الظهر ١١:٣٤

موعد أذان العصر ٢:٣٩.

موعد أذان المغرب ٥:٠١

موعد أذان العشاء ٦:٢١





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٤

موعد الشروق ٦:١٤

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٤٣

موعد أذان المغرب ٥:٠٥

موعد أذان العشاء ٦:٢٥



