مايان السيد ترد على منتقديها: «أنا حرة ومحدش ليه دعوة بـ باطى»

ردت الفنانة الشابة مايان السيد على بعض الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، بسبب صورها المثيرة للجدل، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر للتغريدات.

وكتبت مايان قائلة: "أنا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي.. أنا حرة. أنا ماليش دعوة بعقدكوا وماليش دعوة بتريقتكوا وماليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ "باطي" ربنا يشفي.. كان لازم أرد".

مايان قدمت العديد من الأدوار وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.

كما قدمت مايان عددًا من الأعمال الدرامية، التي برزت فيها مؤخرًا، حيث شاركت في موسم رمضاني الماضي، وجسدت دور شقيقة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، كما شاركت فى مسلسل "هجمة مرتدة"، بدور شقيقة أحمد عز، كما شاركت في مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم يسرا، وباسل الخياط، وغيرهم.

في عالم الدراما التليفزيونية بدأت مايان التمثيل، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه إمبارح، حيث تم التصوير في إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، قدمت المشاهد التي جمعتها بالفنانة وفاء سالم، ومحمد سليمان والفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، العمل من تأليف وإشراف الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي.

جاء ترشيح مايان من المخرج حاتم علي، نظرًا لتألقها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبدالمغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات، وخرج من الخدمة بإرادته بعد نجاحه في التصدي لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وأصبح رجل أعمال ناجحًا بعد استلامه شركات والده، يتعرض لمحاولة اغتيال غامضة، ماتت فيها زوجته وابنه، وتبقى من عائلته ابنته، وبدأ رحلة الانتقام والبحث عن القاتل، ثم يجد نفسه متورطًا في مخطط كبير، بسببه تعرض ابنته الوحيدة، لحالة نفسية صعبة بسبب والدها وابتعاده عنها فترة كبيرة، وارتدت السلسلة الخاصة بوالدتها.