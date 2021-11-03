الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان السيد ترد على منتقديها: «أنا حرة ومحدش ليه دعوة بـ باطى»

مايان السيد
مايان السيد

ردت الفنانة الشابة مايان السيد على بعض الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا، بسبب صورها المثيرة للجدل، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر للتغريدات.

وكتبت مايان قائلة: "أنا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي.. أنا حرة. أنا ماليش دعوة بعقدكوا وماليش دعوة بتريقتكوا وماليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ "باطي" ربنا يشفي.. كان لازم أرد".

مايان قدمت العديد من الأدوار وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.

كما قدمت مايان عددًا من الأعمال الدرامية، التي برزت فيها مؤخرًا، حيث  شاركت في موسم رمضاني الماضي، وجسدت دور شقيقة منى زكي في مسلسل "لعبة نيوتن"، كما شاركت فى مسلسل "هجمة مرتدة"، بدور شقيقة أحمد عز، كما شاركت في مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم يسرا، وباسل الخياط، وغيرهم.

في عالم الدراما التليفزيونية بدأت مايان التمثيل، شاركت في المسلسل الدرامي كأنه إمبارح، حيث تم التصوير في إحدى الفيلات بمنطقة 6 أكتوبر، قدمت المشاهد التي جمعتها بالفنانة وفاء سالم، ومحمد سليمان والفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل، العمل من تأليف وإشراف الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي.

جاء ترشيح مايان من المخرج حاتم علي، نظرًا لتألقها في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبدالمغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات، وخرج من الخدمة بإرادته بعد نجاحه في التصدي لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وأصبح رجل أعمال ناجحًا بعد استلامه شركات والده، يتعرض لمحاولة اغتيال غامضة، ماتت فيها زوجته وابنه، وتبقى من عائلته ابنته، وبدأ رحلة الانتقام والبحث عن القاتل، ثم يجد نفسه متورطًا في مخطط كبير، بسببه تعرض ابنته الوحيدة، لحالة نفسية صعبة بسبب والدها وابتعاده عنها فترة كبيرة، وارتدت السلسلة الخاصة بوالدتها.

dasqwe
dasqwe
إطلالة مايان السيد الفنانة مايان السيد تفاصيل تعرض مايان السيد للتحرش تنورة مايان السيد طريقة مايان السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

«فقأ عين شقيقهما فقتلاه».. تفاصيل صلب شاب على عمود إنارة فى شبرا الخيمة

«التعليم»: حظر التدخين داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب