الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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سياسي

خلال لقائه وفد التنسيقية..

سفير تشيلي بالقاهرة: مصر ينتظرها مستقبل مشرق ونحن لا نرى غير العمران (صور)

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب خلال لقاءهم مع سفير تشيلي بالقاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ بابلو أراريان، سفير تشيلى لدى مصر بمقر السفارة بالقاهرة.

وقام طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشرح تجربة  التنسيقية ككيان سياسي واعد بما يقدمه أعضاء التنسيقية في جميع المجالات، موضحًا للسفير أن الكيان يضم ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الشباب السياسيين المستقلين.

من جانبه/ رحب السفير بابلو أراريان سفير دولة تشيلى لدى مصر بوفد التنسيقية مؤكدًا اعتزازه وسعادته بالتجربة الشبابية السياسية الفريدة ودعم الدولة المصرية للشباب سواء في البرلمان أو المواقع التنفيذية.. مشيرا إلى رغبته في تكرار الزيارات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين لتوطيد العلاقات كون مصر من البلاد العربية التى تحظى بفرص استثمارية كبيرة فهى واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

وأعرب السفير عن سعادته لما شهده في مصر حاليا من  بناء وعمران، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة وممثلي البرلمان والمجتمع المدني هو خفض معدل الزيادة السكانية لكي يشعر الشعب بالتنمية.

ووجه وفد التنسيقية الشكر للسفير بابلو أراريان، سفير تشيلى لدى مصر على استقباله، مؤكدين أن التشاور بين مسؤولي الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك تؤدي إلى توطيد العلاقات بين الدول، بالإضافة لتبادل الثقافات، والتعرف عن قرب على معوقات زيادة أوجه التعاون بين البلدان المختلفة ومحاولة إزالة تلك الأسباب.

كما طالب وفد التنسيقية بضرورة زيادة البعثات التجارية المتبادلة بين شركات الدولتين مع ممثلين عن الحكومتين لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة البعثات التعليمية والثقافية بين الدولتين . 

وقام رامي جلال، عضو الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإهداء السفير بابلو أراريان الأعمال الكاملة للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد أن قام السفير التشيلي في أكتوبر الماضي، بإهداء عدد من مؤلفات الكاتبة التشيلية "جابرييلا ميسترال" الحائزة على جائزة نوبل، إلى متحف نجيب محفوظ بالقاهرة، لتنضم أعمالها إلى كتابات أدباء نوبل في الآداب بالمتحف، وقال السفير التشيلي إنه أحب مصر بسبب الأهرامات ونجيب محفوظ، وأكد أن محفوظ يحتل مكانة كبيرة في الثقافة التشيلية، وأنه من الأدباء العالميين المعروفين في أوساط المثقفين والشعب التشيلي.

وقامت سلمى السرتي، عضو التنسيقية ممثلة عن الوفد بتسليم السفير بابلو أراريان درع التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد يحيى وفيولا فهمي وشيرين ممدوح وسلمى السرتي ومصطفى مسلم.

مجلس النواب المجتمع المدنى الأحزاب السياسية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دعم الدولة المصرية كيان سياسي فرص استثمارية

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