الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسى مرتفع بدعم من أرباح الشركات

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع، اليوم الأربعاء، بدعم من تقارير قوية لأرباح الشركات وتعافي قطاع التعدين من خسائره الأخيرة، مع صعود أسعار المعادن.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 481.22 نقطة، وجاء قطاع الموارد الأساسية في مقدمة الرابحين مع ارتفاع مؤشره 0.9 بالمئة، متعافيا من أدنى مستوى في حوالي شهر.

وقفز سهم لوفتهانزا 7.0 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الطيران الألمانية عن عودة إلى الأرباح للمرة الأولى منذ أزمة فيروس كورونا، بدعم من تخفيف قيود السفر.

وارتفع سهم بي إم دبليو 1.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة الألمانية لصناعة السيارات أرباحا فصلية فاقت التوقعات، لكنها جددت تحذيرها بشأن النقص العالمي في أشباه الموصلات.

شركات النفط

وخالفت أسهم شركات النفط اتجاه السوق، ليتراجع مؤشرها ثلاث بالمئة بفعل هبوط حاد في أسعار الخام بعد بيانات أشارت إلى قفزة في المخزونات الأمريكية وضغوط على أوبك لزيادة الإمدادات، بينما دفعت مكاسب لأسهم التكنولوجيا المؤشر كاك 40 الفرنسي إلى مستوى قياسي مرتفع عند 6955.10 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وقد سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية، لتستهل نوفمبر بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية، وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمائة بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين.

وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة، بينما زاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمائة فحسب.

وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني، اثنين بالمائة، بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية، بشأن علاقاته مع جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

