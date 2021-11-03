الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية البيلاروسى يزور موسكو فى 9 نوفمبر

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، سيزور موسكو يومي 9 و10 نوفمبر الجاري للمشاركة في في اجتماع مشترك لمسؤولي وزارتي الخارجية في روسيا وبيلاروسيا.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية- "إن وزير خارجية بيلاروسيا سيجري زيارة عمل إلى موسكو، بمبادرة من نظيره الروسي، للمشاركة في الاجتماع السنوي المشترك لوزراء خارجية البلدين".

وأضافت أن مسؤولي وزارتي الخارجية من المقرر أن يبحثوا خلال الاجتماع عددا من الملفات منها: التفاعل على منصات حقوق الإنسان الدولية مع التركيز على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذلك تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

وأشارت أيضًا إلى أن الجانبين يعتزمان إيلاء اهتمام خاص لقضية نزع السلاح والحد من التسلح.

وزارة الخارجية الروسية زاخاروفا روسيا موسكو بيلاروسيا

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