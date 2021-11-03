البنك المركزى: 2.4% زيادة فى السيولة المحلية خلال شهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بنهاية شهر أغسطس 2021 بمقدار «128.8 مليار جنيه»، بمعدل 2.4% زيادة خلال شهر، إذ أوضح أحدث تقرير أن إجمالي السيولة وصل إلى 5.4 تريليون جنيه، وتعد الزيادة في السيولة المحلية محصلة لارتفاع صافي الاصول المحلية بمقدار 221.1 مليار جنيه بمعدل 4.3% زيادة بنهاية شهر أغسطس.

وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بـ2.9٪ خلال الربع السابق له، بينما جاء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بالمساهمات الايجابية لكل من إجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك.

وبحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة، فقد ساهم كل من قطاع السياحة، الصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي فى نمو النشاط الاقتصادي، كما ظل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المساهم الرئيسي فى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

معدل البطالة

ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع السابق له، وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي وكذا التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

النشاط الاقتصادي العالمي

وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، كما ارتفعت أسعار البترول العالمية مدفوعة بعوامل العرض والطلب معًا، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض المعادن في الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل.