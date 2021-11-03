«الجرندي» يؤكد أهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية

بحث عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع رئيس مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي أنيس الجزيري سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لتعزيز حضور البلاد وتموقعها في الأسواق الإفريقية.

وأكد الجرندي -حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء- أهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية، مشيرا إلى ضرورة تشبيك العلاقات الاقتصادية من أجل الاستثمار في الإمكانيات والفرص التي تزخر بها القارة.

بدوره، أبرز الجزيري الدور الذي تلعبه المنظمات والهياكل الاقتصادية التونسية لتنمية الشراكة مع الدول الأفريقية وسعيها الدؤوب لدعم الاندماج في القارة، وأشار إلى تنظيم مجلس الأعمال التونسي-الأفريقي لبعثة اقتصادية متعددة الاختصاصات إلى نيامي خلال الشهر الجاري.

ورحب وزير الخارجية التونسي بالمقترح وأوضح أن هذه البعثة ستساهم في إضفاء ديناميكية جديدة مع قطاع الأعمال في النيجر واستكشاف فرص تعاون واعدة لاسيما في المجالات التي اكتسبت فيها تونس تجربة رائدة على غرار قطاع الصحة والصناعات الميكانيكية والتكوين المهني والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

واتفق الجانبان على توفير كافة عوامل نجاح هذه البعثة الاقتصادية التي من المنتظر أن يشارك فيها عدد هام من المؤسسات والشركات التونسية.