نائب محافظ أسوان يعقد الاجتماع الثالث لبرنامج إدارة المياه بصعيد مصر

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أحمد شعبان نائب المحافظ، بعقد الاجتماع الثالث لبرنامج إدارة المياه بصعيد مصر المدعم من الوكالة السويسرية لتحسين مياه الشرب بمناطق شرق أسوان، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة مديحة عفيفى مدير المشروع السويسرى، بالإضافة إلى مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف.

وأشاد اللواء أشرف عطية بمختلف الجهود المبذولة لإنجاح مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان سواء فى تنفيذ مشروع دعم الشبكات والمحطات أو فى المكونات الأخرى المتعلقة برفع الوعى والحوكمة والإدارة الرشيدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أحمد شعبان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أساليب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتبنى سلوكيات إيجابية وتكثيف التوعية للمواطنين من أجل الترشيد والحفاظ على مياه الشرب والعمل على تحسين جودة المياه بالمناطق التى يستهدفها المشروع

وأشار إلى أنه تم أيضاً إستعراض عدد من الأنشطة والفعاليات المبذولة ضمن تنفيذ برنامج إدارة المياه ومنها تنظيم إحتفالية باليوم العالمى للمياه وورشة عمل للأسبوع المائى بمشاركة 17 مدرسة ، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المبادرات وحملات التوعية والندوات والمسابقات الخاصة برفع الوعى للحفاظ على المياه وطرق ترشيدها، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الحرفية للشباب بمجال السباكة وقراءة الفواتير والعدادات وترشيد الاستهلاك.