الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير العدل الصومالى يبحث مع وفد أممى سبل تطوير المؤسسات القضائية

وزير العدل الصومالي
وزير العدل الصومالي

بحث وزير العدل الصومالي عبدالقادر محمد نور، الأربعاء، مع وفد من الأمم المتحدة بقيادة نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال آدم عبد المولى، سبل تطوير المؤسسات القضائية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وزير العدل الصومالي أعرب عن تقديره للوفد، داعيًا إلى مضاعفة دعمهم للصومال، فيما أكد عبد المولى استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم وتطوير المؤسسات القضائية الصومالية.

على صعيد آخر، قالت جيرالدين بيرن ناسون، المندوبة الدائمة لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، ورئيسة لجنة مجلس الأمن حول الصومال، إنها أرسلت رسالتين تغطيان قضايا تتعلق بإمكانية تعديل حظر الأسلحة المفروض على الصومال وتدابير مواجهة تمويل حركة الشباب.

أضافت بيرن ناسون، في إحاطة بشأن عمل الهيئة الفرعية بشأن الصومال في الفترة ما بين 15 يونيو و20 أكتوبر، أن الرسائل غطت أيضًا تحديث قائمة العقوبات ومكافحة الانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني للإنسانية الدولية وحقوق الإنسان من قبل جهات مختلفة في الصومال.

وتابعت، حسبما نشر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن هذه الرسائل كانت جزءًا من متابعة مجلس الأمن الدولي للتوصيات الست الواردة في تحديث منتصف المدة من قبل فريق الخبراء المعني بالصومال. 

أضافت، في هذا الصدد، أن لجنتها وافقت على اقتراح بدعوة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، لتقديم إحاطة في تاريخ لاحق.

أوضحت أن اللجنة أجرت مشاورات غير رسمية متتالية في مطلع أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه خلال الجلسة الأولى، أطلع فريق الخبراء الأعضاء على تقريره النهائي بينما ناقش الاجتماع الثاني إحاطة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تقرير منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بشأن إيصال المساعدة الإنسانية إلى الصومال وأي معوقات لها. وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه ودعمهم لمواصلة الاقتطاع الإنساني لتدابير مجلس الأمن الخاصة بتجميد الأصول.

الصومال الامم المتحدة المؤسسات القضائية استعداد الأمم المتحدة وزير العدل الصومالي الأنباء الصومالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«شبورة تصل إلى ضباب».. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

أطباء يضعون المنحنى الزمني لانتهاء موجة كورونا الرابعة

مفاجأة.. «دبور الإسماعيلية» كان يستهدف شخص آخر وترك له رسالة تحذير

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

«تطبيق على الموبايل».. أبرز المعلومات عن أول جواز سفر إلكتروني صحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويهدم منزلين بالضفة الغربية

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل