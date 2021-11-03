أسهم دبي تقفز لأعلى مستوى في 3 أعوام بفضل خطة لتوسيع البورصة

أغلقت سوق الأسهم في دبي مرتفعة اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام

ومعززة مكاسبها من الجلسة السابقة عندما قفزت الأسهم في أعقاب خطط للإمارة لإطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم وطروحات عامة أولية.



وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 3.8 بالمئة مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم إعمار العقارية الذي قفز 7.8 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر2019 .



ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة سوق دبي المالي 14.9 بالمئة ليسجل مجددا أكبر مكاسب ليوم واحد في حوالي 18 شهرا وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم 0.6 بالمئة متضررا من هبوط أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.8 بالمئة.



وفي أبوظبي، نزل المؤشر الأسهم 0.1 بالمئة بعد يوم من وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع، مع تراجع سهم الدولية القابضة 0.2 بالمئة.



وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.1 بالمئة، مواصلا مكاسبه لثاني جلسة على التوالي، بدعم من زيادة 1.2 بالمئة في أسهم البنك التجاري الدولي.

وعلى صعيد آخر، أعلن منظمو "إكسبو 2020 دبي"، أن عدد الزيارات للمعرض بلغ ما يقارب 2.35 مليون زيارة في الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، مشيدين بالنجاح الباهر الذي حققته فعاليات الحدث الدولي في شهره الأول.

وأوضح المنظمون - في بيان الأثنين وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أن نسبة الزوار التي تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغت 28 % من العدد الكلي حتى الآن، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة عند توسع برنامج إكسبو للمدارس في الأشهر المقبلة المعتدلة المناخ، كما بلغ عدد الزوار الافتراضيين 12.8 مليون زائر منذ الأول من أكتوبر.

وأضاف البيان أن نسبة الزيارات من خارج دولة الإمارات بلغت 17 % من نسبة الزيارات الإجمالية، وهي نسبة لافتة للنظر، لا سيما أن الحدث الدولي يقام في الوقت الذي لاتزال فيه عدة دول تحت قيود السفر التي فرضتها الجائحة.

وأشار إلى أن زوار من 185 جنسية مروا عبر بوابات إكسبو، فيما كانت أكثر 5 بلدان.