أحمد مجدي: أتمنى تقديم عمل للأطفال والكوميديا أصعب أنواع التمثيل

قال الفنان أحمد مجدي إنه يتمنى تقديم عمل فني للأطفال، خاصة أن تقديم هذه الأعمال صعبة وتتطلب مجهود كبير؛ لأنها تخاطب شريحة كبيرة من الفئات العمرية.

أضاف مجدي، لـ"الدستور"، أنه يرغب في تقديم اللون الكوميدي من خلال عمل فني، خاصة أنه أصعب ألوان التمثيل، لافتًا إلى أن نجاح الآنسة فرح على مدار 4 مواسم يعد نجاحًا كبيرًا لكل فرد عمل بهذا المسلسل، قائلاً إنه يتمنى أن يستمر المسلسل لأجزاء عدة.

وبدأت منصة شاهد الرقمية وقناة "MBC 4"، الأحد الماضي، في عرض أولى حلقات الجزء الرابع من المسلسل الدرامى الشهير "الآنسة فرح"، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

ويعرض الجزء الرابع من "الآنسة فرح"، على قناة "MBC 4"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وانتهى أبطال الجزء الرابع من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بإحدى مراكز التسوق الكبرى، فيما أطلقت منصة "شاهد" مؤخرًا، الإعلان الرسمي للجزء الرابع من "الآنسة فرح"، بعد عرض 3 مواسم ناجحة على منصة "vip".