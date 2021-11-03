برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن بطء خدمة الإنترنت فى مصر

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي بشأن سوء خدمة الإنترنت فى مصر وبطء الخدمة وتأثير ذلك على رقمنة الدولة المصرية.

وقال رزق الله، خلال طلب الإحاطة، إنه ورد مؤخرًا كثير من شكاوى المواطنين يشتكون فيه من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وبطء الخدمة، ما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم.

أوضحت عضو مجلس النواب، أن مشكلة انقطاع الإنترنت أصبحت أزمة كبيرة، حيث إن الخدمة في مصر تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول كأبطأ تحميل للإنترنت بمعدل 6.51 ميجابيت في الثانية، بالرغم من أننا فى حاجة ملحة لاستخدام الإنترنت بشكل منتظم، خاصة فى ظل التعليم عن بعد والأبحاث والمشروعات المرتبطة بالسنوات الدراسية، وأيضًا التحقق من النتائج فى مراحل التعليم المختلفة.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل لمعالجة تلك المشكلة والوقوف على مشاكل الإنترنت فى مصر، وبطء الخدمة وانقطاعها وتأثير ذلك على مشروع تحويل مصر إلى دولة رقمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على أبعادها وملابساتها بشكل دقيق من أجل وضع إستراتيجية موضوعية محددة يتم تنفيذها بشكل حقيقي على أرض الواقع.