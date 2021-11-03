«المترو»: حملات تفتيش على الباعة الجائلين المتواجدين بجوار السور

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على الباعة الجائلين المتواجدين خارج أسوار محطات المترو والذين تسببوا فى وجود عشوائية بشكل كبير.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك حملات تفتيش تقوم بها الشركة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وذلك للقضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي، للوصول إلى مستوى خدمة متميز يليق بالمواطن المصري.

وأشارت المصادر إلى أنه يجب على المواطنين عدم شراء منتجات من الباعة الجائلين وذلك لعدم تشجيعهم على الاستمرار فى البقاء على التواجد بجوار أسوار محطات المترو فى الخطين الأول والثاني.