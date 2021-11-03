الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوستاريكا تهدف لتحقيق «تقدم كبير» في خفض الانبعاثات الغازية

الانبعاثات الغازية
الانبعاثات الغازية

قال كارلوس الفارادو رئيس كوستاريكا إن بلاده تسعى لاحراز " تقدم كبير" بحلول نهاية العقد في تحويل وسائل النقل لتكون كهربائية للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية " بصورة قوية".
 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حكومة كوستاريكا تبنت خطة لخفض الانبعاثات الكربونية إلى صفر بحلول 2050.


وعلى الرغم من إقرار حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية وسلسلة من مشاريع الوقود البيولوجي، فإن قطاع النقل مازال يعتمد بصورة كبيرة على السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
 

وقال الفارادو في حوار مع تلفزيون بلومبرج اليوم الأربعاء " فرصنا كبيرة في تحويل مركبات قطاع النقل لتكون كهربائية".
 

وأضاف " نحن لا نستهدف فقط المركبات الخاصة، ولكن أيضا مركبات وسائل النقل العام لجعلها صديقة للبيئة بصورة أكبر وأكثر كفاءة"، مشيرا إلى مشروع لربط مدن كوستاريكا بقطار كهربائي.
 

ويشار إلى أن كوستاريكا لديها أعلى ثالث نسبة ملكية سيارات في أمريكا اللاتينية بعد الارجنتين والمكسيك. وتمثل السيارات الكهربائية حاليا في كوستاريكا أقل من 1%.

وعلى سياق آخر، تم إطلاق التعهد العالمي بشأن الميثان في سبتمبر وقيادته بالاشتراك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو يمثل أول جهد دولي منسق لمعالجة انبعاثات الميثان. 

وكان الهدف من هذه المشاركة الأمريكية والأوروبية هو التعجيل بانخفاض بنسبة 30 ٪ في الانبعاثات العالمية - مقارنة بمستويات خط الأساس لعام 2020 - قبل نهاية العقد.

"الميثان" و " الكربون" والاحترار العالمي 

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، كان الميثان مسؤولاً عن نصف الارتفاع الصافي بمقدار 1 درجة مئوية في متوسط ​​درجات الحرارة العالمية منذ حقبة ما قبل الصناعة.

وبالتالي فإن العمل على خفض الانبعاثات عنصر أساسي في جهود إزالة الكربون الأوسع نطاقاً. إذا تم الوفاء بأهداف التعهد، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض بمقدار 0.2 درجة مئوية في ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

أمريكا الوقود الوقود الآحفوري سيارات الكهربائية السيارات

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وائل لطفي

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