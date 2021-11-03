الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمناسبة مرور 50 سنة.. جامعة المنصورة تدشن الاحتفال باليوبيل الذهبي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات بالجامعة لتدشين اليوبيل الذهبي 50 عام على إنشاء جامعة المنصورة 1972-2022 تحت شعار “تاريخ عريق.. ومستقبل واعد” تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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بحضور كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف طارق حافظ  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عمداء كليات الجامعة وكلائها، رؤساء الجامعة ونوابهم السابقين، أسامة موسى أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين، أعضاء اللجان المنظمة لليوبيل الذهبي لإنشاء الجامعة، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن جامعة المنصورة تتبوأ مكانة بحثية وتعليم رفيعة بين الجامعات العالمية ولها بصمات معاصرة مميزة فى مختلف المجالات وخاصة فى الطب والتحول الرقمي.

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وأشار إلى أن الهدف من هذا اليوبيل هو إبراز عراقة جامعة المنصورة وتاريخها منذ إنشاء كلية الطب بالمنصورة كفرع لجامعة القاهرة عام 1962م وصدور قرار بإنشاء جامعة شرق الدلتا عام 1972م وتسميتها بجامعة المنصورة عام 1973م كسادس جامعة مصرية من حيث الإنشاء مرورًا بحاضرها المتميز وسمعتها العلمية والمجتمعية المرموقة من خلال امتزاج أدوراها التعليمية والبحثية والمجتمعية التى تفرض استشراف مستقبل واعد.

وشدد على أن هذا اليوبيل يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بناء على توجهات الجمهورية الحديثة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك عبر 5 محاور: المسؤولية الاجتماعية، البحث العلمي والابتكار، التعليم والأنشطة الطلابية، أنشطة التحول الرقمي، ريادة الأعمال والأنشطة الابتكارية.

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وأضاف أن فعاليات هذا اليوبيل تقام على مدار العام الدراسي 2021-2022 وتتضمن مؤتمرات ولقاءات ذات طابع قومي وعالمي، تنظيم برامج تدريب وورش عمل، الترويج لكافة كليات جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية، مختلف الأنشطة الطلابية، المشاركة فى الاحتفالات القومية كالأعياد والمناسبات القومية، التتويج الاستراتيجى للإعلان عن كافة الاستراتيجيات لتطوير التعليم حتى 2030، توقيع بروتوكولات مع هيئات ومؤسسات دولية ومحلية.

بمشاركة كافة قطاعات جامعة المنصورة الرئيسية ومنسوبي الجامعة فى الداخل والخارج على مستوى الطلاب والباحثين والخريجين بما فيهم المرأة وذوى الهمم والطلاب الوافدين، الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والهيئات الدولية ذات الصلة بالبحث العلمي والتعليم الجامعي، الهيئات والوزارات المصرية.

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ونوه بأن اليوبيل يتضمن إعلان استراتيجية تميز المسئولية الاجتماعية لجامعة المنصورة من خلال مشاركة الجامعة فى مبادرة حياة كريمة الرئاسية فى إطار ربط الجامعة بمنظمات المجتمع المدنى والهيئات العاملة فى المجال الاجتماعى فى ظل إشارة رئيس الجمهورية إلى أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.

وأثنى على الجهد المبذول من كافة رؤساء الجامعة ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنصورة منذ 50 عام فى الارتقاء بمكانة الجامعة محليا وعالميا وفق أحدث التصنيفات العالمية مثل “شانجهاي” و"التايمز".

وأشاد بتبرعات مواطنى الدقهلية لإنشاء جامعة المنصورة ودعمهم المستمر لمستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية.
وصرح الدكتور أشرف حافظ بأن جامعة المنصورة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أعضاء هيئة التدريس المتميزين بها فى ظل التنافس مع الجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى تطوير المعامل من أجل الحفاظ على ريادة الجامعة محليًا في مجال النشر الدولي.

وذكر الدكتور محمود المليجي أن جامعة المنصورة تشارك فى دعم المجتمع المحلي من خلال إيفاد القوافل الطبية والبيطرية والزراعية لمختلف محافظات مصر، المشاركة بالاستشارات والإنشاءات الهندسية لمختلف المشروعات، محو الأمية وتعليم الكبار.

أشرف عبد الباسط جامعة المنصورة الأربعاء مؤتمر نوفمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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