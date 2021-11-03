البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 742.8 مليار جنيه، مقابل 750.6 مليار بختام تعاملات الأمس.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جى إكس 30" بنحو محدود لم تتجاوز نسبته 07. 0%، بما يعادل 8.74 نقطة، ليغلق عند مستوى 11684 نقطة، بدعم من صعود أسهم البنك التجارى الدولى ذات الوزن النسبى العالى بمؤشر السوق الرئيسية، رغم الانهيارات التى شهدتها أغلبية أسهم السوق الباقية ، حيث هوت أسهم نحو 10 شركات للمستويات الدنيا ، بنسبة هبوط تجاوزت الـ 19%.

على صعد المؤشر الثانوية، فقد هبط المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70" الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.79%، بما يعادل 87 نقطة، ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إي جى إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.95%، بما يعادل 97.7 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3209 نقطة.

وسجلت إجمالى قيم التعاملات اليوم نحو 1.36 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 550.4 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 47 ألف صفقة بيع وشراء.

وسطاء بالسوق، أرجعوا تباين المؤشرات إلى استمرار حالة الضبابية فى تعاملات السوق، فضلا عن اتجاه شركات الوساطة المالية وبعض البنوك إلى استمرار إغلاق المراكز المالية المكشوفة للمتعاملين، بهدف تغطية مراكزهم المالية المكشوفة، ما دفعهم إلى تسييل جزءا كبيرا من محافظهم الاستثمارية لخفض نسبة "المارجن"، الأمر الذى شكل ضغوطا بيعية على السوق ككل.