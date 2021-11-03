الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مصر للطيران للأعمال الفنية» يكشف مراحل صيانة المحركات

هاني صلاح الدين
هاني صلاح الدين

قال المهندس هاني صلاح الدين، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن الشركة بها ورشة لصيانة المحركات ومنصة اختبار لها، والتي تنقسم إلى عدة أقسام أولها خطوط الإنتاج حيث يضم المجمع ١٢ وحدة إنتاجية لفك أجزاء المحرك؛ لاستكمال مراحل الصيانة الدقيقة وإعادة تجميعه بعد إتمام أعمال الكشف والصيانة واستبدال الأجزاء الداخلية ثم قسم التنظيف الكيميائي والمصمم على أحدث طراز لتنظيف أجزاء المحركات آلياً طبقاً لتعليمات الشركات المصنعة، وقسم NDT أو الاختبارات اللا إتلافية للكشف عن الشروخ غير المرئية ومعالجة هذه الشروخ بعد الحصول على موافقة الصانع قسم الكهرباء والذى يقوم بعمل إصلاح للضفائر الكهربائية المثبتة على المحرك.


وأوضح صلاح الدين أن آخر قسم هو اختبار المحرك Test Bed لاختبار كفاءة المحرك والقياسات الفنية له طبقا للصانع بعد الانتهاء من صيانته في ظروف مماثلة لظروف التشغيل على الطائرة للتأكد من جودة أعمال الصيانة التي تمت على المحرك، وقد تستغرق مدة إصلاح المحرك من 60 إلى 90 يوما عمل طبقا لحجم الأعمال المنفذة على المحرك.
 

وأكد صلاح الدين أنه تم إضافة العديد من الإمكانيات للورشة منها CMM أو معدة القياس ثلاثي الأبعاد Vertical Turning Component والتي تقوم بعمليات التجليخ لأجزاء المحرك كما تم إضافة جهاز Balance Machine  والذى يقوم بعمل اتزان للأجزاء الدوارة داخل المحرك وكذلك إمكانية لحام الشروخ والتي كان يتم إرسالها للحام بالخارج بتكلفة مرتفعة تم توفيرها من خلال هذه الإمكانية المعتمدة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وتم تدريب الفنيين على لحام أجزاء المحركات بالهيئة العربية للتصنيع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتعاون بين الكيانات المحلية.

مصر للطيران وزير الطيران ورش مصر للطيران المطارات الطائرات

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