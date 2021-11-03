أكاديمية مصر للطيران: أنفقنا 125 مليون دولار للارتقاء بمنظومة التدريب

قال الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إن الأكاديمية أنفقت ١٢٥ مليون دولار خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة داخلها، منها ٢٥ مليون دولار خلال ٢٠١٩ فقط على شراء أجهزة الطيران التمثيلي وتأهيل المتدربين والتوسع في إنشاء مبانٍ جديدة.

وأوضح الطحطاوي، أن الأكاديمية لديها ٦ أجهزة للطيران التمثيلي و٦٤ فصلًا مجهزًا على أعلى مستوى لجميع الأنشطة التدريبية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية معتمدة لدي الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، وتقوم بتدريب كافة العاملين المتعاملين مع الركاب منذ دخول الراكب وحتى استلام الحقائب.

وتفقد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مجمع ورش المحركات التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك للإطلاع على سير العمل داخل الورش في ظل مؤشرات التعافى الذي بدت تظهر على القطاع من استعادة الحركة الجوية بعد أزمة فيروس كورونا الوبائية.

ويتفقد وزير الطيران المدني أيضًا مجمع ورش عمرة الوحدات الميكانيكية ومبنى الصيانة اليومية الجديد ومجمع المخازن الفنية، بالاضافة إلى أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

ويقوم وزير الطيران المدني، في شركة الصيانة، بجولة تفقدية أخرى بأكاديمية التدريب التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يتابع أعمال التدريب داخل الأكاديمية وأيضًا تفقد أجهزة السيلميتر الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا لتدريب الطيارين وآخرها كان ضم جهاز الطيران التمثيلي من طراز الطائرة إيرباص A320 Neo، والتي تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز في إفريقيا، وتضم مصر للطيران لأسطولها الجوي منها 6 طائرات.

ومن المقرر أن يختتم وزير الطيران المدني جولته التفقدية بعقد مؤتمر صحفي، لعرض مستجدات التحدثيات والتي شهدتها شركة الصيانة والأعمال الفنية، بالإضافة إلى ضم أجهزة جديدة لاكاديمية التدريب.