إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة أعلى «الصحراوى» بالجيزة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ما تسبب في إصابته 3 أشخاص مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم الدفع بالأوناش ورجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة.

طرق القيادة الأمنة

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.