الفلبين تدرس إمكانية تطيعم الأطفال دون سن الثانية عشر العام المقبل

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها تدرس إمكانية توسيع نطاق تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام المقبل ليشمل الأطفال دون سن الثانية عشر.

وقالت ميرنا كابوتاجي وكيلة وزارة الصحة - وفقًا لشبكة (إيه بي أس - سي بي إن) الفلبينية اليوم الأربعاء - إنه جارٍ دراسة القرار، ومن المرجح البدء في تطبيقه العام المقبل، لكن يجب أولًا الحصول على موافقة من مجلس تقييم التكنولوجيا الصحية للسماح بتلقيح من تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

يُذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد وافقت على استخدام لقاح (فايزر) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.



وقد بدأت الحكومة الفلبينية اليوم في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بلقاحي (فايزر - موديرنا)، فيما تهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام؛ لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.