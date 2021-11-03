زراعة الشرقية: تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظة

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية وحفاظًا على إنتاجية المحاصيل الصيفية قامت الإدارات الزراعية بالزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح ومشتول السوق وديرب نجم بالاستمرار في وضع المبيدات اللازمة ببؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية على العمال المشاركين بالحملة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الإستراتيجية الشتوية التي تتميز بها محافظة الشرقية بالإضافة إلى حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية.

وكان المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد كشف عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة استمرار المديرية في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية خلال موسم الزراعة، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.