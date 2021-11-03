الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته سلاح أبيض ومخدرات في الإسكندرية

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بحيازته سلاح أبيض والاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين سامح حامد عبد الحليم، وأحمد توفيق خليفة، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير الجنايات سعد أحمد.
ترجع أحداث القضية رقم 6180 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير امن الإسكندرية، اخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم عقب الاتجار في المخدرات بالطريق العام دائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب مرور قوة أمنية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أشتبهت في المتهم إ.م.ت، عاطل، يقف أمام منزله ممسكا في يده سلاح أبيض سكين بطريقة تثير الرعب في نفوس المارة، فأسرعت القوة بالإمساك به، والتحفظ على السلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر تحتوي بداخلها على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش و4 أقراص لمخدر التامول، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتبين قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

الجنايات حشيش الإسكندرية المحكمة السجن علبة سجائر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

«الصحة» تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 15 عامًا

الحكومة تنتقل إلى العاصمة الإدارية في ديسمبر بتكليف رئاسي.. فترة تجريبية 6 أشهر

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

اكتشاف جريمة بعد 12 سنة نصب.. سيدة تصرف معاش جدتها المتوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران