السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته سلاح أبيض ومخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بحيازته سلاح أبيض والاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين سامح حامد عبد الحليم، وأحمد توفيق خليفة، وهيثم محمود عبد الرحيم، وسكرتير الجنايات سعد أحمد.

ترجع أحداث القضية رقم 6180 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير امن الإسكندرية، اخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول، يفيد بضبط المتهم عقب الاتجار في المخدرات بالطريق العام دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية أول، أنه عقب مرور قوة أمنية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أشتبهت في المتهم إ.م.ت، عاطل، يقف أمام منزله ممسكا في يده سلاح أبيض سكين بطريقة تثير الرعب في نفوس المارة، فأسرعت القوة بالإمساك به، والتحفظ على السلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر تحتوي بداخلها على قطعة كبيرة لمخدر الحشيش و4 أقراص لمخدر التامول، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتبين قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.